Mouctar Diakhaby recibió un insulto racista de parte de Juan Cala | Fuente: @valenciacf

El Cádiz aseguró, mediante un comunicado público emitido tras el encuentro ante el Valencia, que no duda de la honestidad de los integrantes de la plantilla, así como asegura que está en contra de cualquier acto de racismo o xenofobia.



Ante los hechos sucedidos en el encuentro, en el que el defensor valencianista Mouctar Diakhaby se quejó de haber recibido insultos racistas del cadista Juan Cala, el club andaluz indicó que están "en contra de cualquier situación de racismo o xenofobia, sea quien sea su autor", y que trabajan "para su erradicación". "Todos los autores de esos delitos, sean o no de nuestro equipo, deben pagar por ello", apunta.



"No dudamos de la honestidad de todos los integrantes de nuestra plantilla, que son firmes defensores de la lucha contra el racismo, cuya actitud siempre ha sido ejemplar en todos los encuentros que se han disputado", manifiesta en el segundo apartado el Cádiz, que agrega que "la entidad no puede entrar a valorar los lances propios del juego entre los jugadores, y siempre exigimos una actitud de respeto y responsabilidad ante los contrarios".



"Trabajamos y seguiremos trabajando para que en nuestro fútbol no existan, cualquier comportamiento xenófobo, con un ‘NO AL RACISMO’ con toda su contundencia", concluye.