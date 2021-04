Zinedine Zidane habló del supuesto caso de racismo en Valencia. | Fuente: EFE

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, pidió "tolerancia cero" con cualquier expresión racista en el fútbol español, tras el incidente ocurrido en el partido entre el Cádiz y el Valencia, del que evitó opinar a falta de tener la confirmación del insulto a Mouctar Diakhaby.



"Lo que puedo decir es claro, con el tema de racismo es tolerancia cero, nada más. No sé lo que pasó ayer exactamente porque no estaba allí pero puedo decir lo que siento dentro, antes de todo es el respeto a la persona y eso es lo más importante", manifestó Zidane en rueda de prensa.



Para Zidane el capítulo que se vivió en la última jornada de LaLiga en Cádiz "son cosas graves" y pidió que no solo se castigue un insulto racista. "Si hablamos de racismo no se debe tener tolerancia, pero no simplemente por una palabra si no a todos los niveles, con todos los comportamientos. Creo que lo que nos hace mejores como personas es la mezcla".

🎙️💬 Zidane: “Lo que queremos es hacer bien el partido de mañana y pensar únicamente en este partido.”#UCL pic.twitter.com/8bkCrP4jsQ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 5, 2021

Sobre Eden Hazard

Preguntado por la posible vuelta de Hazard, que ya entrena con el equipo, Zinedine Zidane volvió a mostrarse muy prudente de cara al partido de ida ante Liverpool por los cuartos de final de la Champions League.

"Lo importante ahora es que esté tranquilo para su vuelta, es que esté bien, totalmente recuperado", dijo Zidane.

"Nosotros nunca precipitamos la vuelta de un jugador, si el jugador está bien va a jugar, vamos a ver cuando Eden puede estar con nosotros", añadió el técnico del Real Madrid.

"Este año hemos tenido muchos lesionados. Espero recuperar a Eden cuanto antes. Nos faltan algunos. Espero tener antes del final de temporada a todos los jugadores", afirmó.

NUESTROS PODCASTS

La ivermectina no debe usarse para prevenir ni tratar la covid-19. La OMS recomendó retirar este medicamento del tratamiento para el nuevo coronavirus luego de que estudios científicos comprobaran que no ocasionaba ningún efecto beneficioso para ello.

Newsletter "Fútbol como Cancha"



No te pierdas de ningún detalle del acontecer deportivo nacional e internacional. Suscríbete al newsletter de “FÚTBOL COMO CANCHA”, en el que encontrarás los partidos, los datos y las pepas que debes tener en cuenta los fines de semana