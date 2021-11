Cafú: "Neymar es técnicamente mejor que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo" | Fuente: AFP

En una entrevista reciente, Cafú, ex lateral y campeón del mundo con Brasil, se refirió a la actualidad de su selección y, sobre todo, a la de una de sus estrellas: Neymar, actual futbolista de Paris Saint Germain.

"Neymar técnicamente es mejor que Messi, mejor que Cristiano, pero debe asumir la responsabilidad de un líder, de capitán, de crack. Uno debe dedicarse al 100% al fútbol. Yo no soy mejor que Neymar, pero soy mejor que otros laterales derechos porque me dediqué a eso, a ser un atleta profesional", indicó Cafú en diálogo con diario MARCA.

Asimismo, también fue consultado sobre Dani Alves, quien acaba de retornar a FC Barcelona: "Ya lo sabía, hablé con él, estuvo en mi casa hace dos meses en Sao Paulo y me dijo que tenía posibilidad de volver al Barcelona. Le dije que me parecía una fantástica idea. Uno sabe cuándo tiene que parar o no. Está corriendo más que cuando era pequeño".

En tanto a la clasificación de Brasil al Mundial Qatar 2022, Cafu agregó: "Todos los que ganan una Copa del Mundo es porque lo merecen. Pero Brasil es el país del fútbol, es la única selección pentacampeona del mundo. No es fácil ser campeón del mundo, estás jugando contra los mejores países y los mejores jugadores del mundo, sólo gana uno".