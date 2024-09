Carlo Ancelotti bromeó sobre el matrimonio de Endrick: "En estos días ha demostrado ser muy valiente en todos los sentidos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Real Madrid no tuvo inconvenientes para derrotar por 3-1 a Stuttgart por la primera fecha de la fase liga de la UEFA Champions League. Una de las grandes figuras del partido fue el brasileño Endrick, quien anotó uno de los goles de su equipo.

Tras el cotejo, el técnico Carlo Ancelotti no dudó en felicitar al joven delantero y tuvo tiempo para ironizar sobre el reciente matrimonio de la estrella de 18 años.

En conferencia de prensa, dijo que Endrick tuvo coraje para tomar el balón, encarar y anotar el tercer gol del equipo merengue. Además, afirmó que demostró ser "muy valiente en todos los sentidos".

"Endrick ha tenido coraje y en el último balón del partido la mejor solución era aprovechar la contra de tres contra uno. Él estaba convencido de marcar y lo ha hecho muy bien. Ha encontrado la solución más complicada, pero le ha salido bien", dijo Ancelotti, que, "sin entrar a valorar la vida privada", ironizó con el reciente matrimonio del joven futbolista. "En estos días ha demostrado ser muy valiente en todos los sentidos", bromeó.



Carlo Ancelotti y lo que dejó el partido ante Stuttgart

Por otro lado, Carlo Ancelotti aseguró que lo más importante del estreno en la Champions League era "ganarle" al Stuttgart. Además, reconoció que está tratando de "buscar la mejor versión" y aseguró que, durante el partido, deben ir eligiendo si "construir fútbol o jugar vertical" en función del rival y lo que proponga.



"El titular podría ser el Real Madrid gana el primer partido de este nuevo formato de la Champions", dijo tajante Ancelotti, en conferencia de prensa, al ser preguntado por un titular del partido.



"Estamos tratando de buscar nuestra mejor versión. Hoy no empezamos bien, intentamos presionar arriba, ganamos los duelos y a partir de los veinte minutos tomamos el control y conseguimos marcar. Tras el empate hemos tenido la fuerza para sacrificarnos y ganar un partido muy importante", confesó.



"Si alguien piensa que ganar los partidos es sencillo, se equivoca. No recuerdo ningún partido de Champions, y llevo doscientos y pico, sin sufrir. Aquí hay que sufrir. El Real Madrid, mejor que nadie lo conoce en Europa", manifestó.



Dentro de ese reconocimiento sobre la búsqueda de la mejor versión, el técnico italiano aseguró que según la fase del partido deben "elegir entre construir fútbol o jugar vertical".



"Esa es la responsabilidad del entrenador, pero hoy, por ejemplo, si elegimos construir fútbol el primer gol no lo marcamos. Hay momentos que tienes que construir o manejar y otros jugar directo porque tenemos delanteros muy rápidos", señaló.