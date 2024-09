Endrick, delantero de Real Madrid, se casó a los 18 años: "Lo que Dios ha unido nadie lo puede separar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El 2024 es un año especial para el delantero brasileño Endrick: en la presente temporada se incorporó al plantel de Real Madrid y este lunes acaba de anunciar que contrajo matrimonio con su compatriota, la modelo Gabriely Miranda.

Endrick (18) y la también influencer Gabriely Miranda (21), confirmaron la noticia en conjunto a través de sus redes sociales. Ambos mencionaron en la cita de Mateo 19:5 sobre el matrimonio.

"Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido no se puede separar. Al fin nos casamos", señaló Endrick en una publicación en Instagram que ya alcanzó los 600 mil likes en solo tres horas.

Endrick es una de las 'joyas' del fútbol brasileño y en Real Madrid es destacado por el entrenador italiano Carlo Ancelotti.

Debut con gol en Real Madrid

El 25 de agosto, el exjugador de Palmeiras ingresó en el segundo tiempo y anotó uno de los tantos en la victoria de Real Madrid por 3-0 ante Valladolid por LaLiga de España.

El record de Endrick en su debut en Real Madrid

"Estoy muy feliz. Es un sueño que se está haciendo realidad. Ya había jugado en el Bernabéu con la selección brasileña y pude hacer gol, pero no fue con el Real Madrid. Hoy era mi estreno oficial y también me he estrenado en la Liga", dijo Endrick tras anotar ante Valladolid a fines de agosto.

Endrick, además, hizo historia al convertirse en el jugador extranjero más joven en marcar gol con la camiseta de Real Madrid.

"Endrick (18 años y 35 días) se convierte en el jugador extranjero más joven en marcar para el Real Madrid en toda la historia de La Liga. Le quita el récord a Varane, que le marcó al Rayo en 2011 con 18 años y 152 días", señaló el estadístico español Mister Chip.