Carlo Ancelotti: “De mi futuro hablaré el 25 de mayo, no antes”

El italiano Carlo Ancelotti dijo en rueda de prensa que después del 25 de mayo dará respuestas sobre su futuro, una fecha que coincide con el último partido de Liga del Real Madrid en el Santiago Bernabéu ante la Real Sociedad.

“Lo puedo aclarar. La verdad es que tengo mucho cariño a mi club, a mis jugadores y a mi afición, como les tengo respeto. De mi futuro hablaré el día 25 y no antes”, dijo en rueda de prensa en la previa del partido ante el Celta de Vigo.

“No tengo que contestarte ahora sobre lo que puede pasar después del 25 de mayo. Mi sentir es el de preparar bien el partido de mañana. Y después, el siguiente, que nos da la oportunidad de pelear aún más esta competición”, insistió.

Los jugadores del Real Madrid Jude Bellingham, Thibaut Courtois y Aurélien Tchouaméni participan en un entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas (Madrid) este sábado.Fuente: EFE

Pese a esas respuestas, los periodistas que llegaron a la Ciudad Deportiva del Real Madrid insistieron con las preguntas, en medio de un posible retorno de palabra de Ancelotti con Brasil para ser su entrenador, con Arabia Saudita observando el panorama.

“Estoy bien. Muy bien. Entiendo que vosotros queráis hablar de mi futuro, pero yo no. Estoy muy tranquilo y muy feliz. Sé perfectamente lo que tengo que hacer, que es no hablar de mi futuro hoy. Os decepciona un poco, pero a mí me da igual”, continuó.

Respeto al Real Madrid

En esa línea, reiteró su respeto al club blanco con el calificó de que la "relación es fantástica". Además, habló de un posible homenaje cuando acabe su etapa como entrenador del Real Madrid.

“Lo que sea, será una despedida fantástica. Tengo un montón de cariño al club y ellos me muestran mucho cariño; nunca tendré una discusión o pelea con el club el último día. Que puede ser el 25 de mayo de 2025, de 2026 o de 2030. Esto no lo sé, pero el día que sea, será muy bonito”, declaró.

El entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, tras ofrecer una rueda de prensa tras el entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva de ValdebebasFuente: EFE

Real Madrid se aferra a una remontada

El Real Madrid completó este sábado su último entrenamiento antes de recibir al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu con la novedad del regreso del inglés Jude Bellingham.

Con molestias musculares, el centrocampista se ejercitó ya sobre el césped de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas y apunta a estar en la convocatoria para el encuentro ante el Celta, siguiendo el plan previsto.

Un entrenamiento en el que volvieron a ser baja por lesión Dani Carvajal, Éder Militao, Antonio Rüdiger, David Alaba, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga.

Como se recuerda, el Real Madrid necesita los tres puntos para seguir en la pelea por la Liga, actualmente a cuatro puntos del FC Barcelona.