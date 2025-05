Reimond Manco revela que despertó interés de Real Madrid: "Fui el mejor jugador de Sudamérica"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fue considerado la mayor promesa del fútbol peruano por su desempeño en el Sudamericano 2007, pero Reimond Manco no logró consolidarse una vez que se incorporó al PSV Eindhoven en 2008. Luego fichó por el Willem II, pero su rendimiento no le alcanzó para quedarse en Europa.

Manco, de 34 años, recuerda su trayectoria en el fútbol profesional y qué haría para mejorar su destino futbolístico a pesar de que contaba con grandes condiciones para destacar en clubes del extranjero.

“Me gustaría estar en el aeropuerto yendo a PSV en la primera pretemporada”, lamentó el exfutbolista en entrevista con el programa Arriba mi Gente.

Asimismo, hizo una dura autocrítica y cree que en caso de haber seguido una buena línea deportiva jugaría actualmente en un equipo de la millonaria Liga de Arabia Saudita.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Manco aseguró que Real Madrid estaba interesado por su fichaje

“Probablemente estaría en Arabia Saudita. Estaría con una carrera muy importante, con muchos títulos en mi haber y habiendo pasado por muy buenos equipos a nivel mundial”, comentó.

Para finalizar, Manco contó que se reunió con su exrepresentante que le reveló que recibió una oferta del mismísimo Real Madrid.

“Hace poco estuve reunido con Raúl González, por aquel entonces mi representante, y me dijo que tuve 14 ofertas concretas de equipos europeos tras el Sudamericano Sub-17. Una de ellas era el Real Madrid. No quiero que esto suene como agrandado, pero fui el mejor jugador de Sudamérica, no es poca cosa”, culminó.