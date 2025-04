El Ancelotti más enérgico: niega enfrentamiento con el Real Madrid, pero no responde sobre oferta de Brasil

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No quiere hablar de su futuro. Carlo Ancelotti ha sido señalado como el principal responsable del presente del Real Madrid tras la eliminación ante el Arsenal en Champions League, pese a que la situación se comparte con el rendimientos de futbolistas clave como Vinicius, Mbappé o Bellingham.

Pese a ello, Ancelotti, fiel a su estilo, volvió a dar cara en la rueda de prensa previo al duelo contra el Athletic Club por LaLiga. Sostuvo que se debe "volver a tener solidez" como primer punto para la reconstrucción de su equipo, no respondió sobre la oferta de la selección de Brasil y señaló que no existe ningún tipo de enfrentamiento con el club.

¿Enfrentamiento en la interna?

"No hay ningún tipo de enfrentamiento y nunca lo he tenido con el club porque estamos en el mismo barco siempre. Quien habla de enfrentamiento mío con el club y el presidente no dice la verdad. Sobre todo en estos momentos es cuando el presidente muestra más cariño hacia mí, más que cuando hemos ganado. Ha sido siempre así en este club", manifestó visiblemente molesto.

Y es que desde España existieron rumores de la prensa deportiva de una posible ruptura entre Ancelotti y el presidente Florentino Pérez, así como posibles sustitutos al punto de sonar Jürgen Klopp -hecho que fue desmentido de inmediato, ya que el alemán sigue su carrera como Director de Fútbol Global de Red Bull GmbH-.

"Cuestionar a un club que ha ganado tanto me parece engañar y es lo que más me ha molestado". Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid

El futuro de Carlo Ancelotti centró la atención de su comparecencia en vísperas del encuentro de LaLiga española ante el Athletic Club, tras la eliminación de la Liga de Campeones, sin que el técnico italiano se pronunciase sobre la reactivación del interés de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), y aplazando a final de temporada el momento para hablar. | Fuente: EFE

"Son cosas que en el fútbol pueden pasar, no siempre se puede ganar, pero tenemos la misma idea, no hay ningún tipo de enfrentamiento. La realidad es que se cuestiona todo a un club que ha ganado casi treinta títulos en once años. Cuestionar a un club que ha ganado tanto me parece engañar y es lo que más me ha molestado", explicó.

En esa línea, Ancelotti mostró agradecimiento por todo lo que le han hecho ganar como entrenador del Real Madrid hasta convertirse en el técnico con más títulos en la historia del club blanco.

"No quiero hablar hoy de mi futuro, es una pregunta obvia de la que no quiero hablar. Hablaré con el club. No quiero hacerlo aquí", zanjó.

Caras largas y seriedad de Ancelotti en el entrenamiento del Real Madrid.Fuente: EFE

Oferta de Brasil

De todas formas, Ancelotti fue preguntado por enésima vez sobre la oferta de la Selección de Brasil, en donde reiteró que no brindará detalles y se pronunciará una vez acabada la temporada actual, con el Mundial de Clubes, a jugarse los meses de junio y julio.

"No hay que decir absolutamente nada, a final de temporada hablaremos de esto. Mi opinión es que a final de temporada hablaré de esto con el club", respondió.

Hay que recordar que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) hizo un primer intento por convencer a Ancelotti, pero la propuesta llevó a que el italiano renovara con el Real Madrid hasta 2026.

"Tenemos que hacer una evaluación para el futuro al final de la temporada o cuando se acabe, pero ahora estamos compitiendo por títulos que siguen siendo importantes", finalizó.

Tres finales a la vista

El Madrid tiene tres 'finales' en una semana. Primero recibirá al Athletic Club -que clasificó a semifinales de la Europa League- por LaLiga en el Santiago Bernabéu. Luego viajará a Getafe el miércoles 23 de abril para prepararse en un duelo clave ante el FC Barcelona por la final de la Copa del Rey.