El ideal para el Real Madrid: Dani Carvajal pide que Carlo Ancelotti continúe como técnico merengue

Voz autorizada. Dani Carvajal pidió públicamente al Real Madrid la renovación de Carlo Ancelotti, al asegurar que "pocos entrenadores lo pueden hacer mejor" que el italiano, que, minutos después, agradecido por el gesto de su jugador, decidió dejar de hablar de su futuro al ser preguntado por la Selección de Brasil.

"Carlo Ancelotti es uno de los técnicos que más me ha sorprendido, junto a 'Zizou'. Es con el que más tiempo he pasado y no para de reiventarse, de aportar su experiencia y se ve en el buen rendimiento que está dando el equipo. Por mí que esté todos los años que el club y él quisiesen porque hay pocos entrenadores que puedan hacerlo mejor que él", opinó el futbolista del Real Madrid en rueda de prensa.

El defensa del Real Madrid no dudó en asegurar que renovaría "mañana mismo" el contrato de Ancelotti, sabiendo que la selección brasileña está esperando la decisión del Real Madrid para extender el contrato que termina el 30 de junio de 2024 o dar por finalizado un ciclo.

En Real Madrid, Dani Carvajal usa el dorsal 2. | Fuente: EFE

Carlo Ancelotti y su palabra en Real Madrid

"Todos sabemos cómo es el tema de entrenadores en el mundo del fútbol. Los resultados al final marcan su devenir. Yo le renovaría mañana mismo porque creo que pocos entrenadores lo pueden hacer mejor que Carlo", expuso Carvajal.

Asimismo, apuntpo que "él mismo sabe que si en este club no se gana nada, la cabeza del míster es la primera que rueda, también la de varios jugadores, pero esto es así en un grande de Europa. Sabemos el nivel que tiene y lo que aporta al equipo".

Minutos después, en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid Florentino Pérez, compareció Ancelotti agradecido con su jugador y decidido a no volver a hablar de su situación contractual.

"Tiene razón, yo he pedido la renovación de Carvajal hasta 2030", bromeó. "Lo hemos acordado en este sentido para empujar al club a renovarnos juntos. Es una broma. Le doy las gracias. Es un ejemplo de seriedad".

Más serio, cortó Carlo Ancelotti cualquier pregunta sobre su futuro. "Vuelvo al principio de temporada, no hablo de mi futuro", dijo en la primera pregunta que recibió antes de dar la oportunidad a los periodistas a cambiar la pregunta cuando fuese de su situación y no perder la oportunidad de preguntar", dijo.

"Lo de Diego Simeone es un caso especial, como Ferguson en el United o Wenger en el Arsenal. La vida de un entrenador en un club es mucho más corta. Enhorabuena a Simeone por ser capaz de estar tantos años en un club", sentenció sin querer compararse con el Cholo ni aspirar a lograrlo en la 'Casa Blanca'. (EFE)

