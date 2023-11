Ángelo Campos tras sanción por salir con bandera de Alianza Lima en el Monumental: "Lo volvería a hacer"

Rompió su silencio. Ángelo Campos, arquero de Alianza Lima, habló por primera tras conocerse la sanción de cuatro fechas que le impuso la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF).

El portero blanquiazul indicó que la decisión de las autoridades de castigarlo está basada en sus propios pensamientos. "Qué le pudimos decir a las autoridades, ellos tienen sus propios pensamientos y, si están conforme con eso, qué podemos hacer", aseguró el portero.

Luego, afirmó que volvería a ingresar con la bandera, pues lo considera como un homenaje a su club. "El tema de la bandera fue un homenaje para mi club y sí, lo volvería a hacer. Yo lo hice por el inmenso amor que siento, por la camiseta que llevo puesta, acá no hubo ninguna falta de respeto porque es la bandera de mi equipo, y si los colores les afectan, ya es responsabilidad de ellos", dijo Ángelo Campos en entrevista con TV Perú.

Ángelo Campos: "La sanción al estadio es fuerte"

Por otro lado, al ser consultado sobre la sanción de siete meses que sufrió Matute tras el apagón en la final de la Liga1 Betsson, enfatizó que es muy fuerte, pero que Alianza Lima llenará el estadio donde le toque jugar.

"Es una sanción muy fuerte, pero en donde sea, el día que sea y la hora que sea, Alianza Lima va a llenar el estadio. La gente siempre está y hay que agradecerle siempre. De hecho que va a doler no jugar en Matute, pero igual vamos a sentir el respaldo de nuestra gente en la cancha que sea", enfatizó.

Por último, reconoció que Universitario de Deportes fue superior en ambas finales y confesó lo que Jorge Fossati le dijo tras la final.

"¿Qué me dijo Fossati? Me felicitó por el año, y me dijo que nos paremos que Alianza y la U van a sacar el fútbol peruano adelante", finalizó.

El último viernes, la Comisión Disciplinaria le impuso cuatro fechas de suspensión a Ángelo Campos, con lo que se perderá el inicio de temporada en la Liga1 2024. Además, Alianza Lima deberá asumir 2 UIT (9 8100 nuevos soles).

Conocido el castigo por parte del ente, Campos compartió una publicación a través de redes sociales, con imágenes alusivas a su paso con la bandera aliancista en el Monumental.

“Gracias, Dios mío, por este bello momento. Toda la gloria fue tuya y será tuya por siempre, papá”, escribió en su cuenta de Instagram.

