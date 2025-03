'Dibu' Martínez le pone fecha a su retiro de la Selección de Argentina: "Hay que darle espacio a los jóvenes"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Argentina viene atravesando uno de los mejores momentos de su historia. Su clasificación al Mundial 2026, tras golear 4-1 a Brasil en Buenos Aires, ha puesto al equipo de Lionel Scaloni como principal candidato para ganar nuevamente la Copa del Mundo.

Sin embargo, la Albiceleste es consciente de que necesita un recambio. Y eso lo sabe muy bien Emiliano Martínez. El Dibu, en declaraciones para BPlay, sorprendió al asegurar que se retiraría de la Selección Argentina si gana el próximo mundial.

"Si ganamos dos seguidos, ya está. Ya está y hay que darle lugar a otros pibes. Me gusta mantener promesas y cumplirlas", declaró el portero del Aston Villa.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

¡LLÉVATE 01 IPHONE 16! GANA CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Qatar 2022 y su regreso a Francia

Por otro lado, al ser consultado sobre el Mundial Qatar 2022, indicó que no se va a repetir una situación similar, porque su generación y los más chicos ya han podido ver a Argentina campeón. Y, si lo vuelven a ganar, se disfrutará; pero no con la misma intensidad que la anterior.

"No se va a volver a repetir algo así. Ya todos vimos a Argentina campeona del mundo. Yo desde que había nacido no lo había visto, un chico de 7 años ya sabe lo que se vivió. Te vas a poner contento y festejar, pero no como el anterior", aseguró.

Por último, habló sobre el duelo por cuartos de final de la Champions League donde enfrentará al PSG. "Va a estar picante, ya me llegaron mensajes y todo. En casa nos hacemos fuertes y afuera nos cuesta un poco más. Es mata-mata, puede pasar cualquier cosa", culminó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis