Carlo Ancelotti tiene contrato en el Madrid hasta 2024. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JAVIER SORIANO

La réplica no se hizo esperar. Este viernes, ESPN Brasil sostuvo por su página web que Carlo Ancelotti le dio el "sí" a la Confederación Brasilera de Fútbol (CBF) para dirigir a la 'Canarinha'.

Sin embargo, en la CBF, tras lo afirmado en tierras brasileras, publicó un comunicado en sus redes sociales oficiales en donde desmiente cualquier tipo de comunición con Carlo Ancelotti, quien actualmente dirige al Real Madrid y está a puertas de ganar un nuevo Mundial de Clubes, de vencer al Al Hilal el sábado en Marruecos. Nada con la Selección de Brasil.

"La CBF informa que la noticia difundida este viernes de que el técnico del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, es el nuevo técnico de la selección brasilera, carece de fundamento", es lo que indica.

Brasil muestra su postura por Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti, de momento, no piensa en Brasil. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Julio Muñoz

En tanto, añadieron que "Ednaldo Rodrigues (presidente de la CBF) dijo que el asunto se trata con transparencia y que el entrenador elegido se anunciará en el momento adecuado".

No todo quedó allí porque 'Carletto' también fue consultado en rueda de prensa respecto a la posibilidad de dirigir por primera vez a nivel selecciones.

"No me he enterado de estas cosas, mi situación es bastante clara, yo tengo contrato hasta 2024", respondió Carlo Ancelotti de forma breve sin querer desviar la atención de su presente y de la preparación de la final del Mundial de Clubes.

No es la primera ocasión que es preguntado por la 'Verdeamarela'. La primera, el pasado 29 de diciembre, cuando negó contactos con CBF.

La palabra de Ancelotti y si llega a Brasil

"Si tienen interés no lo sé porque no me han contactado. Si lo tienen, lo agradezco, pero mi situación es bastante clara. Estoy bien aquí hasta que esta aventura pueda continuar. No soy yo el que va a decirle al Real Madrid que quiero irme, esto nunca pasará", aseguró.

Además, llegó a indicar a finales de agosto de 2022 que su segunda aventura en el Real Madrid sería el punto final a su carrera. "Esta etapa el Real Madrid pone fin a mi carrera. He disfrutado mucho y buscar un equipo mejor en el fútbol mundial va a ser complicado".

