Carlo Ancelotti dejaría Real Madrid a mediados de 2023. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Kiko Huesca

El pasado jueves, en Brasil, se reportó que la Confederación Brasilera de Fútbol (CBF) esperará hasta mediados de 2023 a Carlo Ancelotti, director técnico del Real Madrid, para que este dirija a la 'Canarinha'.

Este viernes, todo parece que empieza a encaminarse respecto al futuro de Carlo Ancelotti en la Selección de Brasil. ESPN menciona que el entrenador italiano ya le ha dado el "sí' a la CBF para ser parte del conjunto sudamericano en reemplazo de Tite, quien salió luego del Mundial de Qatar.

Se indica que no se va a confirmar públicamente el acuerdo entre Ancelotti y la tienda brasilera, ya que el DT tiene aún contrato con el Madrid hasta mediados del año 2024 (dirige su segunda etapa en la 'Casa Blanca').

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Carlo Ancelotti, inminento nuevo DT de Brasil

Tres años de contrato es lo que le ofrecen a Carlo Ancelotti. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FADEL SENNA

En tanto, añaden que su vínculo sería por tres años, por lo que estaría ligado a la CBF hasta mediados de 2026, fecha en la que finaliza el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Es más, no todo queda allí porque ESPN afirma que los jugadores del equipo que dirige el popular 'Carletto' ya tienen conocimiento del tema, todo previo a la final del Mundial de Clubes de este sábado contra el árabe Al Hilal.

Incluso, manifiestan que en el Real Madrid hay pesar en que se vaya a dirigir a una selección. Será la primera vez que tome las riendas de un primer equipo de un país, luego de su experiencia como asistente de Italia entre 1992 y 1995.

De confirmarse su llegada a Brasil, el italiano Carlo Ancelotti tendría como dirigidos a jugadores que actualmente tiene en el Bernabéu como los delanteros Vinícius Junior, Rodrygo Goes y el defensa central Éder Militao.

Ancelotti, voceado en Brasil desde hace semanas

En el pasado mes de diciembre, el director técnico respondió sobre los rumores que lo colocan como el nuevo estratega de la 'Canarinha'.

"Si tienen interés no lo sé porque no me han contactado. Si lo tienen, lo agradezco, pero mis situación es bastante clara. Estoy bien aquí hasta que esta aventura pueda continuar", sostuvo.

NUESTROS PODCAST

¿Cómo el ejercicio estimula el cerebro y mejora la salud mental?

Los trastornos de salud mental como la depresión y la ansiedad no son fáciles de tratar. Los medicamentos ayudan a muchos, pero tienen una alta tasa de fracaso y pueden tener efectos secundarios desagradables. La terapia de conversación requiere mucho tiempo y es costosa. Y ninguno de los enfoques es adecuado para prevenir el desarrollo de los trastornos en primer lugar. Pero muchas personas pasan por alto otra opción que, cuando funciona, puede ser una de las formas más efectivas, menos perturbadoras y más económicas de controlar los trastornos de salud mental: el ejercicio.