Carlos Bianchi: "Me negué a dirigir a la Selección de Argentina por valores morales"

El ex director técnico argentino reveló que rechazó tomar las riendas de la 'albiceleste' hasta en tres oportunidades. | Fuente: AFP

En el marco de la celebración de su cumpleaños número 70, Carlos Bianchi concedió una entrevista para France Football y no quiso guardarse nada. El ex futbolista y entrenador argentino reveló los verdaderos motivos por los que se negó a dirigir a la selección 'albiceleste' aun cuando fue pretendido más de una vez.

"No es un arrepentimiento. El hijo del presidente de la AFA -Julito Grondona- ha dicho recientemente: "Bianchi siempre ha sido el candidato número uno de mi padre". Siempre me negué por valores morales, valores importantes para mí en la vida, una forma de ser que no coincidía con la Selección", sostuvo el 'Virrey'.

Haciendo un recuento, la primera vez que le ofertaron el puesto fue en 1998, meses previos al Mundial de Francia. Luego en el 2004 y en el 2006. Sin embargo, en todas las ocasiones prefirió quedarse y hacer historia con Vélez Sarsfield o Boca Juniors, clubes que levantaron monumentos a su nombre.

"En el mundo, Boca es algo enorme. No solo en Argentina. En todos los países de América, Estados Unidos, Japón. Boca es un club diferente a los demás desde la pasión. Nací en Vélez, soy hincha de Vélez, pero es bueno reconocer que Boca es único", recordó el técnico más exitoso la Copa Libertadores.