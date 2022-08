Carlos Tévez | Fuente: Rosario Central

Este miércoles se dio a conocer que Carlos Tévez recibió una denuncia tras acusación de no contar con título de entrenador profesional de fútbol mientras ejerce tal cargo en el club Rosario Central. El exfutbolista e ídolo de Boca Juniors ya fue notificado tras esta decisión tomada por un grupo de entrenadores del fútbol argentino.

Hasta donde se conoce, un grupo de directores técnicos de la liga argentina decidieron denunciar penalmente a Carlos Tévez por medio de Gustavo Dellepiane y se hizo oficial a pocas horas del duelo entre Boca Juniors y Rosario Central.

Por su parte, Damián Cimino quedó a cargo para evaluar los datos facilitados y en los próximos días puede haber novedades sobre las medidas sobre Carlos Tévez. Según la justicia argentina, el 'Apache' incurre en delitos tipificados en los artícuos 172, 173 y 247 del Código Penal.

Por su parte, Dellepiane indicó que la postura de los denunciantes no es llevar tras las rejas a Tévez, sino impartir justicia: "No nos interesa que vaya preso, lo que queremos es que no se siga violando la ley y escupiendo en la cara. Que se empiece a respetar la ley porque hay gente que le dio su vida al fútbol y hoy no tienen para comer", sostuvo en declaraciones con La Capital.

Por otro lado, el representante legal del grupo de entrenadores alegó: "Hay responsabilidades compartidas entre los organismos que deberían controlar y no lo hacen, como son la AFA, la Asociación de Técnicos y Rosario Central. Si el día que debutó firmaba como aguatero, no había problema".