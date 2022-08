Así quedó el rostro de Carlos Zambrano por el golpe de Darío Benedetto. | Fuente: Olé

Se manifiesta. Este miércoles, Carlos Zambrano habló por primera vez de la pelea que tuvo con Darío Benedetto, su compañero de equipo, en el entretiempo del Boca Juniors ante Racing Club en Avellaneda.

El defensa peruano Carlos Zambrano dio cuenta de lo que sucedió con Darío Benedetto, quien le dio un golpe en el rostro en el vestuario de Boca Juniors. Para el segundo tiempo frente a Racing en el 'Cilindro', el internacional con la Selección Peruana lució con parte de su cara hinchada.

"Fue un 'guantazo', no me lo esperaba. Mis compañeros en Boca nos agarraron de inmediato. Luego, Benedetto me pidió disculpas. Me contuve", comentó Zambrano en conversación con Trome.

La palabra de Carlos Zambrano por el cruce con Benedetto

Así había quedado el rostro de Carlos Zambrano. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ALEJANDRO PAGNI

Además, el popular ‘León’ trató de ponerle paños fríos a la situación que ocurrió con el ‘Pipa’.

"La verdad que no ha sido nada grave. Solo fue una hinchazón. No soy mucho de ver lo que se publica en Argentina. Prefiero estar tranquilo. No sé qué se ha comentado", sostuvo.

Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Juniors, respondió en la previa. "Los chicos han tenido una discusión y ahora es momento de reflexionar. Nada más, así de simple. Generalmente se dan en los entrenamientos por un choque o una patada. En un partido oficial es raro porque tú siempre estás enojado con el rival", mencionó sobre el caso Carlos Zambrano y Darío Benedetto.

Recalcó que las diferencias entre los jugadores fueron aclaradas, a pesar que el club impuso como sanción que ambos no sean considerados en los dos próximos partidos.

Riquelme y la situación del peruano Zambrano

"Ellos han tenido su charla en el vestuario después del partido y en el hotel. Ya han aclarado las cosas, son gente grande. Esperemos que no se repita", dijo.

"Se comportó como un caballero. Disputó todos los partidos con su selección", finalizó el también exjugador del conjunto azul y oro.

