Carlos Tevez continúa en Boca Juniors | Fuente: Boca Juniors

Carlos Tevez, delantero e ídolo de Boca Juniors, dijo que el ex entrenador del club Guillermo Barros Schelotto le faltó el respeto y que si él hubiera continuado como técnico del Xeneize se hubiese retirado o fichado por otro equipo.



"Para no entrar en conflicto me comí muchísimas cosas que en otro club no me las comería. Por el bien del club me las callaba y solo sumaba. No me veía otro año en Boca si seguía Guillermo", dijo Tevez al canal TyC Sports.



"Hubo muchas faltas de respeto, pero ya pasó, ya dejé de lado eso. Ahora uno trata de enfocarse en lo que viene para adelante, enforcarnos en este momento de transición que estamos pasando y trabajar. No queda otra que trabajar", añadió.



Barros Schelotto dejó el club tras la derrota de Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores ante River Plate y ahora comanda a los Galaxy de Los Ángeles.



A pesar de sus palabras, Tevez calificó a Barros Schelotto como "uno de los mejores entrenadores" que tuvo.



"Su ciclo fue muy bueno, llegamos a una final de Copa. Eso no lo logra cualquiera. Se puede estar de acuerdo o no en algunos manejos, pero como entrenador me gustó", indicó.



El Apache, de 34 años, también reveló que "seguramente" este sea su último año como futbolista profesional.



Tevez recuperó la titularidad tras el arribo del nuevo entrenador, Gustavo Alfaro, quien lo incluyó en el once inicial este domingo en el empate 1-1 ante Newell's Old Boys. (EFE)