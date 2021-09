Renato Tapia / Luis Abram | Fuente: Celta/Granada

Celta vs Granada EN VIVO: ambos se enfrentan este lunes, 27 de setiembre, por la jornada siete de LaLiga Santander. El duelo que se jugará en el estadio Balaídos, a partir de las 2:00 de la tarde (hora peruana). En España se inicia a las 9 de la noche.

El encuentro entre los equipos de los peruanos Renato Tapia y Luis Abram será transmitido en Latinoamérica por ESPN, Star+. Además, en España por Movistar. El cotejo entre Celta y Granada cierra la jornada 13 de LaLiga Santander.

El argentino Eduardo “Chacho” Coudet afirmó que el plantel del Celta están “desesperados” por ganar en Balaídos, donde encadenan cuatro derrotas seguidas -el último partido del curso pasado y los tres de este año-.

Celta vs Granada: horario en el mundo

Perú: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Panamá: 2:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Estados Unidos (Florida, Nueva York): 3:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12:00 m.

Costa Rica: 1:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Renato TApia es habitual titular en Celta | Fuente: Celta



“Ganar en casa lo es todo, es para lo que nos preparamos. Queremos darle esa alegría a nuestra afición. Si hay algo acá en el Celta es que la gente te agradece cuando te brindas, cuando te vas vacío. Estamos desesperados porque nuestra gente nos vea ganar en casa”, comentó en rueda de prensa.



En el último partido en Balaídos ante el Cádiz (1-2), la afición celeste despidió a su equipo con una cerrada ovación, un apoyo que Coudet agradeció porque llegó en un momento complicado.



“Lo de la gente el otro día fue impresionante, nos empujó, nos hizo generar un montón de cosas. Todo lo que fue la grada Río fue impresionante. Lo escuchaba desde atrás. Nos llevaron y el equipo respondió, si bien no en el resultado”, indicó.



Apeló al “trabajo” para revertir el mal inicio de curso, y no se fía de la crisis del Granada porque “tiene muchas virtudes y muy buenas, además de un gran plantel con jugadores de jerarquía”.



“Tomaremos los recaudos necesarios que creemos, pero no nos podemos desviar de lo nuestro, de lo que tenemos que hacer bien y generar”, insistió Coudet, quien achacó las críticas de la afición nazarí a Moreno a que los entrenadores “siempre estamos expuestos a los resultados”.

Los concentrados del Celta de Vigo

El 'Checho' Coudet dio a conocer la lista de convocados del Celta son: Matías Dituro, Rubén Blanco, Coke Carillo, Hugo Mallo, Néstor Araujo, Carlos Domínguez, Kevin Vázquez, Jeison Murillo, José Fontán, Miguel Baeza, Javi Galán, Renato Tapia, Fran Beltrán, Okay Yokuslu, Denis Suárez, Brais Méndez, Solari, Cervi, Nolito, Iago Aspas, Thiago Galhardo e Santi Mina.

