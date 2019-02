Gerard Piqué y su rivalidad ante Real Madrid. | Fuente: EFE - Composición

Gerard Piqué (32 años) no olvida a Real Madrid ni en los partidos de la Champions League. El zaguero de Barcelona volvió a arremeter contra su archirrival, que se quejó por la final de Copa de baloncesto en España.

“Pasa en el fútbol, pasa en el basket... menos mal que no tienen más secciones. Luego van al Wanda, les ayudan los árbitros y entonces no se quejan, menos mal que no tienen más secciones, ni balonmano, ni hockey que si no...”, fue el mensaje irónico de Piqué tras el empate azulgrana ante Olympique Lyon en Francia.

Por otro lado, Piqué no mostró su frustración por no conseguir un triunfo en la ida de los octavos de final de la Champions. “Nos vamos con las sensaciones de que nos podíamos haber llevado el partido, las sensaciones son mejores que otros días”, apuntó el tercer capitán azulgrana. “La eliminatoria está abierta, esperábamos otro resultado”, dijo.

Finalmente, restó importancia a la faltad de gol de Barcelona en los últimos partidos. “En febrero, marzo tenemos el bajón de tres o cuatro partidos, ya nos pasaba en la época de Guardiola, así que paso a paso y el siguiente es el Sevilla”, apuntó. “Afrontamos con muchas ganas el partido del Pizjuán y los dos Clásicos, son partidos que nos gustan jugar”, señaló.