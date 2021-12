Chelsea FC

Thomas Tuchel: "No sabemos qué podemos exigir a los jugadores después de lesiones y coronavirus" | Fuente: AFP

Este miércoles, Chelsea empató por 1-1 ante Brighton por la Premier League y, tras el encuentro, Thomas Tuchel se refirió al difícil momento del plantel debido a la seguidilla de lesiones entre sus jugadores y los rebrotes de Covid-19 en la liga inglesa.

"No sabemos qué podemos exigir a los jugadores después de largas lesiones y el coronavirus y no sé qué son capaces de hacer. Aquí es donde estamos y tenemos que adaptarnos a las demandas en esta situación. Sé lo que es. Competimos mucho por la victoria contra Brighton, pero simplemente no sé qué puedo esperar de mis jugadores ahora", indicó en entrenador alemán en conferencia de prensa.

En la misma línea, en tanto a no poder conseguir el resultado, el entrenador sostuvo: "Nunca hemos hecho algo como esto. Simplemente tenemos que ver lo que obtenemos. Es demasiado, a veces es demasiado".

Sobre el desarrollo del compromiso, Tuchel precisó: "Brighton no tenía nada que perder y jugó con confianza. Tuvimos grandes, enormes oportunidades. Normalmente nunca lo diría, pero tuvimos una penalización del 100% contra Pulisic. Hubo una decisión horrible por un penal del árbitro que nos podía permitir concretar el 2-0. Ni siquiera se controló".

Por último, el entrenador siguió mostrando su molestia tras el resultado: "Todo en contra nuestra. Sabíamos antes que este sería un partido difícil, no vi a muchos equipos que hayan podido jugar un buen partido contra ellos", finalizó.

NUESTROS PODCAST

¿Qué se sabe hasta ahora de la variante Ómicron del coronavirus?

Hace cuatro semanas se dio el primer anuncio de la variante Ómicron en Sudáfrica. Hoy, prácticamente se ha expandido en Europa y es predominante en Estados Unidos. ¿Qué se sabe hasta ahora de esta variante?