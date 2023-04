Jugadores del Chelsea reducirían sus ingresos si no clasifican a la Champions League | Fuente: Chelsea | Fotógrafo: Chelsea

La llegada de Todd Boehly al Chelsea está generando más dudas que aciertos. Varios jugadores del club inglés se enfrentarán a recorte de sus salarios en un 30% si no clasifican a la Champions League de la próxima temporada.

De acuerdo con The Telegraph, el consorcio estadounidense incluyó una cláusula en los contratos de los futbolistas -nuevos y aquellos que renovarán- por la necesidad de cumplir con el fair play financiero. Sin embargo, los jugadores que ya tenían contratos desde la era Roman Abramovich, como Kepa, Kai Havertz, Mateo Kovacic y Christian Pulisic, tendrán cláusulas en sus contratos que incluyen bonus por títulos, pero no deducciones por no clasificarse a la competición europea.



¿Qué jugadores serán los más perjudicados?

Desde el ingreso de Todd Boehly al Chelsea, el club inglés ha fichado y renovado a 19 futbolistas, entre ellos César Azpilicueta, Enzo Fernández, Mykhailo Mudryk y Reece James. Por ello, para intentar aliviar los 600 millones de euros que se han gastado en el último año y no enfrentar sanciones por parte de la UEFA y Premier League, el club ha ofrecido contratos largos y dejar salir algunos futbolistas.



Entre las opciones para aligerar las cuentas está N'Golo Kanté, quien termina contrato este año y no ha cerrado aún una renovación, mientras que Mason Mount, Mateo Kovacic, Christian Pulisic, Pierre-Emerick Aubameyang y Ruben Loftus-Cheek finalizan su compromiso con el Chelsea en junio de 2024 y el club puede tratar de sacar dinero este verano antes de que se marchen gratis.



También está el caso de Joao Félix, que, si no se cierra un acuerdo para el traspaso del portugués con el Atlético de Madrid, volvería con los rojiblancos en julio.

