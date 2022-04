Gary Medel ante Perú. | Fuente: AFP

Gary Medel aún se lamenta por la no clasificación de la Selección de Chile al Mundial Qatar 2022. El experimentado defensa culpó a Reinaldo Rueda y Martín Lasarte, quienes fueron los entrenadores de la 'Roja' en las Eliminatorias. Señaló además que no se logró un buen sistema de juego para luchar por el pase a la cita mundialista.

“No sé cómo explicarlo. No teníamos ideas de juego, primero que todo. No se adaptaron los técnicos a los jugadores que había. No sabíamos si estábamos presionando, no teníamos una idea clara. Perdimos muchos puntos en casa. Eso al final te pasa factura”, empezó Medel.

“Jugábamos porque tenemos jugadores buenos y todo eso. A lo mejor no tienes jugadores para salir a presionar, entonces pon la idea que defendamos bien y vamos al contraataque”, agregó para ESPN.

Críticas de Medel a ANFP

“No tienen ningún proyecto. Juegan los mismo que venimos jugando hace mucho tiempo. Proyecto no tienen nada. Siempre se los dijimos. Les dijimos que hicieran cosa para la formación de menores, un complejo lindo y nunca nos tomaban en cuenta. Se lo dijimos a los dirigentes, a todos. Se lo dimos a entender y jamás nos dieron una mano con eso”, sostuvo el defensa de Bolonia sobre el proyecto de renovación de jugadores en Chile.

Sanción a Gary Medel en la Serie A

El defensa chileno del Bolonia, Gary Medel, fue sancionado por el Juez Deportivo de la Serie A con dos partidos de suspensión y una multa de 5.000 euros por su expulsión ante el Juventus (1-1) el pasado sábado, en la trigésima tercera jornada de campeonato.



El árbitro del encuentro, VAR mediante, expulsó al francés Adama Soumaoro por una entrada sobre Álvaro Morata. Medel protestó airadamente la decisión del árbitro, que le amonestó dos veces en menos de diez segundos al ver que las protestas no cesaban por parte del jugador chileno.



La actitud del defensa, ex del Sevilla, condicionó a su equipo, que iba por delante en el marcador pero que, con nueve jugadores, no pudo frenar al Juventus en el descuento.





