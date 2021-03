Mira el Chile ante Bolivia aquí EN VIVO: dónde ver partido y cuándo por amistoso internacional. | Fuente: Agencia Uno

Chile vs. Bolivia EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV y EN DIRECTO este viernes 26 de marzo en el Estadio El Teniente (Rancagua) por amistoso internacional FIFA 2021. Este choque está programado para que empiece a las 8:00 p.m. hora peruana, 10:00 p.m. en territorio chileno y 9:00 p.m. en todo Bolivia.

El partido amistoso entre Chile y su par de Bolivia será transmitido por la señales de Chilevisión, TNT Sports y Tigo Sports. La web de RPP Noticias también te llevará todas las incidencias, goles y mejores jugadas desde Rancagua.

Martín Lasarte se estrena al frente de Chile inmerso en un proceso de renovación en un partido amistoso ante Bolivia que sigue fiel a César Farías, pero que a ojos del técnico de 'La Roja' muestra signos de crecimiento. Con experimentados como Claudio Bravo, Gary Medel y Jean Beausejour, el excampeón de América busca la victoria en casa en amistoso internacional.

Chile vs. Bolivia: horarios en el mundo

Perú: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 9:00 p.m.

El estratega 'charrúa' reconoció que las diferencias futbolísticas en Sudamérica se han acortado, "lo que podía ocurrir hace 30 años ya no ocurre y no hay ninguna de las selecciones sudamericanas donde el partido esté resuelto".



"De mi parte, nunca hay un partido ganado antes de jugar", señaló Lasarte en conferencia de prensa y afirmó que su nueva etapa como seleccionador de Chile supone "el mayor desafío deportivo" de su carrera.



Su conjunto, pese a la hegemonía futbolística frente al cuadro altiplánico, cayó en su último choque jugado en la altura de La Paz, capital boliviana.



Si bien el encuentro tiene carácter amistoso y ambos conjuntos no salen al campo desde el pasado 17 de noviembre, Lasarte afirmó a la prensa que la importancia del compromiso está en "sacar información y conclusiones". "Acá hay un mix de jugadores experimentados y jóvenes y podemos recaudar datos que nos pueden servir para los partidos que vendrán después", añadió.



Chile vs. Bolivia: posibles alineaciones

Chile: Claudio Bravo; Jean Beausejour, Valber Huerta, Gary Medel, Bryan Carrasco; César Pinares, Tomás Alarcón, Luis Jiménez; Clementes Montes, Ángelo Henríquez y Carlos Palacios.

Bolivia: Carlos Lampe; José Sagredo, Ronny Montero, Adrián Jusino, Oscar Ribera; Boris Céspedes, Leonel Justiniano, Ramiro Vaca, Juan Carlos Arce; Marcelo Moreno Martins y Gibert Álvarez.

¿Dónde ver el Chile ante Bolivia por amistoso internacional?

Lo ves por las señales de Chilevisión, TNT Sports y Tigo Sports. A su vez, RPP te llevará las mejores jugadas, incidencias y goles en el Estadio El Teniente.

(Con información de EFE)

