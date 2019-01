Chile vs. Colombia por el grupo A del Sudamericano Sub 20 | Fuente: RPP Noticias

Chile y Colombia se enfrentarán este viernes en la ciudad de Rancagua por la última fecha del grupo A en un partido a todo o nada por una plaza en la fase final del Sudamericano Sub 20, aunque las matemáticas y los resultados podrían incluso permitir la clasificación de los dos.



La Roja y los cafeteros están igualados a casi todo, ambos con cuatro puntos, con la misma diferencia de goles y ambos se la juegan el uno contra el otro, aunque en caso de empate al final del partido, Chile ha anotado más goles a lo largo del torneo, por lo que el pase sería para el anfitrión.



El conjunto cafetero perdió en la primera fecha, empató en la segunda, y venció en la tercera, además de llegar con la energía recargada tras descansar en la cuarta.



Eso no quita que las urgencias en la quinta y última contra Chile no sean extremas, por lo que el combinado dirigido por Arturo Reyes necesitará mejorar su faceta goleadora, que hasta ahora se resume en un tanto, el anotado por Iván Angulo para dar los tres puntos a su selección en la tercera fecha contra Bolivia.



Para ello el equipo ha tenido tiempo suficiente desde el lunes que el equipo jugó su último encuentro para poder preparar el encuentro que puede suponer su pase al hexagonal final o su vuelta a casa antes de tiempo, al igual que para su rival. (EFE)







Chile vs. Colombia: alineaciones probables.

Chile: Luis Ureta; Nicolás Fernández, Lucas Alarcón, Alex Ibacache, Nicolás Díaz; Tomás Alarcón, Víctor Méndez, Marcelo Allende; Iván Morales, Diego Valencia y Matías Sepúlveda. DT. Héctor Robles.



Colombia: Kevin Mier; Hayen Palacios, Carlos Cuesta, Brayan Vera, Fabio Delgado; Iván Angulo, Gustavo Carvajal, Andrés Balanta, Yeison Tolosa; Luis Sandoval y Jader Valencia. DT. Arturo Reyes.



Estadio: El Teniente, de Rancagua.