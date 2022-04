La crítica de Faryd Mondragón a Reinaldo Rueda: "Le quedó muy grande la Selección". | Fuente: @FCFSeleccionCol / @FarydMondragon

La Selección de Colombia fue eliminada del proceso eliminatorio luego de quedar en la sexta posición con 23 puntos, a uno de Perú (quinto y clasificado al repechaje) en las Eliminatorias Qatar 2022.

Esto no pasó desapercibido por el mundo del fútbol, ya que no solamente los medios de comunicación y fanáticos de Colombia criticaron esta actuación. Así se da el caso de Faryd Mondragón, quien habló con TyC Sports y no dudó criticar a Reinaldo Rueda.

El histórico de Colombia, que fue parte de los Mundiales Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Brasil 2014, criticó al elenco de su país al no clasificar a Qatar 2022, señalando que esta eliminatoria fue la más fácil que vio y tenían equipo para afrontarla: “Estuvo siete partidos sin ganar. Lo hablaba antes con Javier Zanetti: si en nuestra época estabas cinco o seis partidos sin hacer un gol, te ibas al fondo con Bolivia y Venezuela", sostuvo.

Faryd Mondragón señaló la falta de eficacia de Colombia

Cabe recordar que Colombia no ganó ni anotó goles en siete partidos seguidos, ya que luego de su victoria por 3-1 sobre Chile el 9 de septiembre de 2021, el seleccionado no pudo ganar y/o anotarle a Uruguay, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú y Argentina.

Faryd Mondragón opinó que al DT de Colombia, Reinaldo Rueda, le quedó grande el puesto en la selección colombiana. Asimismo, calificó de infame la eliminación de la cita mundialista.

"Me parece que haber salido de Queiroz, que había arrancado con un proceso distinto, más moderno, fue erróneo. A Reinaldo Rueda le quedó muy grande la selección; desafortunadamente es otro Reinaldo, no el que conocemos, sí con un gran sentido de ser humano, pero una falta de carácter y desconocido a la hora del criterio a través de las convocatorias y tomar las decisiones. Es infame estar fuera de Qatar 2022”.

El elenco 'cafetero' sumó, en las Eliminatorias Qatar 2022, cinco victorias, ocho empates y cayó en cinco oportunidades.





