Colombia vs Ecuador por la tercera fecha del hexagonal del Sudamericano Sub 20 | Fuente: CONMEBOL | Fotógrafo: ANDRES ROT

Colombia vs Ecuador EN VIVO | Hoy lunes 6 de febrero desde las 20:00 horas ( hora peruana), el cuadro cafetero se enfrentará a la Tri por la jornada tercera del Sudamericano Sub 20. No te pierdas este emocionante encuentro de la liga de fútbol profesional más importante de Sudamérica. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.



Colombia vs Ecuador: alineaciones confirmadas de hoy



Colombia: Luis Marquines, Juan José Mina, Fernando Álvarez, Kevin Mantilla, Andrés Salazar, Jhojan Torres, Gustavo Puerta, Miguel Monsalve, Óscar Cortés, Alexis Manyoma, Jorge Cabezas.



Colombia vs Ecuador juegan en el estadio El Campín

Colombia vs Ecuador: minuto a minuto del partido de hoy

