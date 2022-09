Colombia se mide a Guatemala en Amistoso Internacional. | Fuente: AFP

Las selecciones de Colombia y Guatemala, que no tendrán presencia en el Mundial Qatar 2022, se verán las caras en el Red Bull Arena de New Jersey por amistoso internacional FIFA 2022. Aunque este cotejo será de exhibición, ambas escuadras no se guardarán absolutamente nada y buscarán quedarse con el ansiado triunfo.

Tras no lograr la clasificación a la próxima edición de la Copa del Mundo en las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección de Colombia decidió contratar como nuevo entrenador al técnico Néstor Lorenzo. El DT argentino tendrá el difícil desafío de que el combinado 'cafetero' acceda al próximo Mundial, que contará como sede México, Estados Unidos y Canadá en el 2026.

Colombia vs. Guatemala: horarios en el mundo

Perú: 6:30 p.m.

Argentina: 8:30 p.m.

Ecuador: 6:30 p.m.

Colombia:6:30 p.m.

México: 6:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Uruguay:8:30 p.m.

Ante la selección de la Concacaf, el también exestrataga del Melgar de la Liga 1 Betsson hará su estreno oficial en el banquillo y para afrontar su primer partido como seleccionador anunció la convoctoria de 26 jugadores. En dicha lista destacan nombres como Radamel Falcao, Luis Díaz y James Rodríguez.

En tanto, Guatemala llegará a este compromiso con buenos números y confianza. Pues teniendo en cuenta todas las competencias en las que participa, los 'chapines' hace tres partidos que no pierden y en su última presentación vencieron 2-0 a República Dominicana por la Liga de Naciones Concacaf.

¿Cuándo y a qué hora juegan Colombia vs. Guatemala?

Colombia ante Guatemala chocarán el sábado 24 de septiembre. La contienda entre ambos equipos está pactada a la 6:30 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Red Bull Arena.



¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Colombia vs. Guatemala?



El partido EN DIRECTO será transmitido por DirecTV y Caracol. Todos los detalles del compromiso los podrás encontrar en la página web de RPP.pe.





