Selección de Chile | Fuente: AFP

Una polémica ha surgido en los últimos días en torno a la Selección de Chile y las dos Copa América que logró de forma consecutiva. ¿La razón? Resulta que la placa recordatoria del torneo del 2016 no figura en el trofeo de la competición, generando el desconcierto en los hinchas sureños.

Esto último se vio reforzado al notar un detalle en la camiseta de Chile, donde solo aparece un parche del título del 2015. Algunos medios chilenos quisieron absolver la duda y consultaron directamente a la Conmebol. La respuesta llamó la atención.

"Esta Copa América es la normal y la que se disputó en 2016 fue conmemorativa, por ello Chile sólo llevará el título ganado en 2015, que es el torneo que corresponde en la línea normal de los eventos organizados cada cuatro años", respondió una fuente de Conmebol al portal Emol.

El diario El Mercurio hizo lo propio y obtuvo una respuesta similar de la Conmebol. "La Copa Centenario fue única y Chile se quedó con la original en sus vitrinas, no como la Copa América de siempre, en la que cada ganador recibe una réplica", respondieron.

No obstante, manifestaron que eso "no significa que Chile no sea el bicampeón del continente, pues ganó dos títulos consecutivos, pero no el mismo trofeo".