Arturo Vidal de Barcelona. | Fuente: EFE

El volante chileno de Barcelona, Arturo Vidal, no ocultó su malestar por los miles de muertes que ha ocasionado la pandemia de coronavirus en el mundo. Señaló que los efectos del COVID-19 cada vez se "ponen peor".

“Ha sido muy extraño todo esto. Estar en casa, ver cómo en todo el mundo y todos los días muere gente... Todo está distinto. Es una preocupación constante, como una pesadilla que se pone cada vez peor. Hay que ser fuertes y colaborar en lo que se pueda”, señaló Vidal en entrevista a Canal 13 de Chile.

“Estoy con mucha tristeza, y preocupado porque no se sabe cuándo parará esto. Nunca pensé que podría pasar esto”, agregó el 'Rey Arturo' que contó como vive su confinamiento en su hogar en la ciudad catalana.

“Yo siempre entreno dos veces al día, antes lo hacía una en el club y después en mi casa, pero ahora las dos veces en la casa. Almuerzo, veo alguna película, llamo a los niños, descanso y termino el día con un entrenamiento. Pero no ir al club, no ver a los compañeros, no compartir con ellos es difícil”, puntualizó.

Cabe indicar, que Vidal inició una campaña con su compatriota Gary Medel con el fin de obtener fondos para combatir el coronavirus.