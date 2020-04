André Iniesta. | Fuente: AFP

El exjugador del Barcelona y de la Selección de España, Andrés Iniesta, reconoció este miércoles que se siente muy cómodo en su actual equipo, el Vissel Kobe japonés, y que no se plantea una retirada del fútbol profesional a corto plazo.



"A veces piensas en ello, pero si te soy sincero lo veo aún un poco lejano. Hasta el momento me encontraba muy bien a nivel físico y motivacional. Estoy feliz y eso me da mucha fuerza para seguir jugando", explicó Iniesta en una vídeo-entrevista para el canal oficial de YouTube del Barcelona



Iniesta, que está pasando el confinamiento junto a su familia en Japón, afirmó que, una vez cuelgue las botas, le gustaría seguir vinculado al mundo del fútbol, que es su "trabajo, ilusión y motivación principal" en la vida.



Iniesta aprovechó el encuentro para hablar sobre su documental oficial, 'El Héreo Inesperado', que se estrenó la semana pasada en la plataforma digital Rakuten TV, encargada de la producción del mismo junto a la española 'Producciones del Barrio'.



"Me lo he tomado muy en serio. He intentado ayudar al máximo en todo lo que me han dejado participar. Pero sobretodo quiero felicitar al equipo, porque más allá de que guste más o menos han hecho un trabajo increíble", comentó.