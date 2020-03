Ivan Rakitic volante croata de Barcelona. | Fuente: Instagram

El volante del Barcelona Ivan Rakitic reveló este domingo que aprovecha estos días de confinamiento para ponerse en forma en el gimnasio que tiene en su casa y que acostumbra a visitar, con su mujer, dos veces al día.



"Creo que estoy haciendo mucho más que si estuviera en la Ciudad Deportiva entrenando con mis compañeros. Tengo la suerte de tener un gimnasio en casa y que mi mujer está muy enganchada y vamos todos los días, por la mañana y muchas veces por la tarde", afirmó durante un chat en directo con los medios del club catalán.



Rakitic explicó que el Barcelona ha dividido la plantilla en varios grupos de jugadores y que a cada grupo les ha asignado un preparador físico que supervisa el trabajo: "Yo estoy en permanente contacto con Antonio (Gómez), que me manda cada día lo que tengo que hacer".



Sobre el confinamiento, el jugador azulgrana dice llevarlo más a o menos bien, ya que para él no ha sido ninguna sorpresa. "Desde que fuimos a jugar a Nápoles, ya me iba preparando para esto. Entonces le dije al doctor del equipo que la cosa iría a más", apuntó.



Pero Rakitic quiere verle el lado bueno a la pandemia: "Con Raquel comentamos que es bonito poder compartir más tiempo juntos y con nuestras dos niñas e intentamos llevarlo con muchas sonrisas".



A sus hijas las tiene "escuchando a Shakira las 24 horas y aprendiendo sus coreografías y bailando zumba" y también les ha montando una zona de juegos en el gimnasio. "Eso sí, tienen bastantes deberes y, por las mañanas, nos toca hacer de profesores", confesó.



En este sentido, Rakitic pidió a la gente que se tome el confinamiento "muy en serio" y aseguró que no sale a la calle ni para pasear a sus dos perros. "Los únicos 50 metros que he hecho en la calle han sido para tirar la basura", culminó.



(Con información de EFE)