El turco Rustu Recber, exarquero de Barcelona, se emocionó al superar la pandemia de coronavirus. Destacó que el Barcelona estuvo presente y lo apoyó cuando se "moría" por la COVID-19.

"Sí, me dieron un gran apoyo durante y después de mi enfermedad. En particular, Carlos Naval y Chemi Teres me transmitieron los buenos deseos del presidente y del club. En momentos como estos, los pequeños detalles no deben ser olvidados. No olvidaré todo lo que el Barza hizo por mí cuando me moría por el coronavirus. Me dio la vida", señaló Recber en entrevista con AS.



"Quiero que sepan que siempre estoy a disposición del Barcelona. Quiero expresar mi infinito agradecimiento a todos, especialmente al señor Bartomeu", agregó.

El también exgolero de la Selección de Turquía dijo que estaba muy "asustado", pero salió adelante por el cariño de sus seres queridos. "Por supuesto, el apoyo de mis seres queridos en este proceso fue fantástico. Todo se unió y sabíamos cómo ganar esta batalla. Al final ha quedado en un susto y estoy muy feliz", dijo.

Recber recordó su paso por Barcelona en la temporada 2003-2004. "Fue una temporada única para mí y para los míos. Estoy orgulloso de haber formado parte de esta gran familia. Recuerdo que hice un buen Mundial de Corea y Japón 2002 y eso hizo posible mi fichaje por ellos. Es algo único de verdad. El día a día allí es muy especial y es difícil que algún día se me borre de la mente. La gente es fabulosa y cariñosa. Jamás podría decirte algo malo de esa experiencia", sostuvo.