Cesc Fábregas. | Fuente: AFP

Cesc Fábregas, volante español del Mónaco, anunció que su bisabuela sufre coronavirus con 95 años y que lo descubrieron al hacer el traslado de los ancianos de la residencia con la que colabora económicamente en su ciudad natal, Arenys de Mar (Barcelona), a un hotel.



"Tiene 95 años y la pobrecilla ha cogido el coronavirus por desgracia. Había muchas personas que no lo habían cogido en la residencia y queríamos hacer el traslado a un hotel. Les hicieron el test a todos y el 70% dieron positivo, incluida mi bisabuela", desveló en La Sexta.



Cesc permanece en Mónaco con su pareja y sus hijos, con la impotencia de no poder trasladarse: "Este jueves hicimos una videollamada con ella y la verdad es que se la ve bien y está animada. Lo peor es que no puedes estar con ella y darla un abrazo. Ojalá que lo pueda superar aunque sabemos que puede ser difícil".

España es uno de los países más golpeados por el coronavirus en el mundo. Ya alcanzó los 188 mil contagiados y 19.478 fallecidos por la pandemia.