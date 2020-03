Cristiano Ronaldo entrena en su casa en Madeira | Fuente: Instagram Cristiano Ronaldo

Después de que su madre, Dolores Aveiro, recibió el alta médica y regresó a su casa donde pasarà la cuarentena con la familia en Madeira; Cristiano Ronaldo se encuentra más tranquilo y enfocado a concientizar a quedarnos en casa.

El delantero de la Juventus no para de publicar, en su cuenta de Instagram, mensajes para combatir el nuevo coronavirus COVID-19. No solo nos recuerda los pasos que debemos seguir para protegernos y mantenernos a salvo como lavarte las manos con agua y jabón o utilizar alcohol en gel. Mantener un metro de distancia de otra persona, no tocarte ojos, nariz y boca, entre otras recomendaciones que da Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero no solo te manda mensajes sobre cómo combatir el contagio de coronavirus, sino también que te pide que te quedes en casa y cumplas la cuarentena.

"Si alguna vez soñaste con jugar por millones alrededor del mundo, ahora es tu oportunidad: juega dentro, juega por el mundo", escribió Cristiano Ronaldo en su cuenta.