El fuerte brote a nivel mundial del Coronavirus ha dejado a los clubes de fútbol sin actividad y especialmente sin generar diversos tipos de ingreso. Entre los principales afectados se encuentra el Barcelona, que no pudo disputar su encuentro como local ante el Nápoli por la Champions League, lo que hubiese significado una inyección económica importante.

Mientras tanto, Barcelona tiene que seguir haciendo frente a pagos millonarios. Por ejemplo, el pago de la plantilla del primer equipo, que significa el 70% del presupuesto. Pero eso no esto, porque el club azulgrana tampoco puede facturar más en diversos escenarios.

La cuarentena que viene cumpliendo toda Europa hace que no haya turistas en la Ciudad Condal, las tiendas del Barcelona están cerradas y por ende no hay venta de camisetas. El Museo del club en el Camp Nou no recibe visitas y mucho menos se puede sacar provecho de los palcos VIP.

Un informe del diario 'Sport' asegura que el Barcelona realiza hasta 500 eventos al año y ahora se ha quedado en el aire. Con todo esto, se estipula un pérdida de 60 millones de euros. Mientras tanto, el club debe seguir cumpliendo con sus obligaciones.