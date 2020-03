Dani Alves le envió un mensaje a Jair Bolsonaro. | Fuente: Instagram

El capitán de la Selección de Brasil, Dani Alves, criticó la gestión del presidente de su país, Jair Bolsonaro, que minimizó la pandemia de coronavirus al considerarlo solo de una "gripecita".

El exjugador de Barcelona le recomendó a Bolsonaro pensar "en el bienestar del pueblo" de Brasil. “Sr. Presidente, respeto mucho su presidencia, respeto mucho su señoría, pero hay muchas familias y muchas personas trabajando para combatir esta pandemia y ustedes, como las personas más importantes en Brasil, también deben velar por el bien de nuestros país y nuestra gente”, escribió el actual jugador del Sao Paulo.



Dani Alves hizo hincapié que aún no se ha encontrado la cura para el COVID-19 y por ello Bolsonaro debe realizar medidas para que el virus no avance en territorio brasileño.

“Es un momento muy difícil para el mundo y para nuestra población, no debemos desatender esta situación, especialmente si no tenemos cura para ella. Como ciudadano humilde, vengo a expresar mi opinión, porque no quiero vivir sin poder compartir momentos con la gente o tener miedo de ellos", agregó.

Hasta el momento, Brasil dio a conocer la muerte de 46 personas y 2201 casos positivos debido al coronavirus.