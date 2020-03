Abdulla Abdo Omar Yasser marcó golazo en el clásico de Baréin. | Fuente: @MuharraqClub

Cuarentena, suspensión de clases y cancelación de eventos culturales son algunas de las medidas que distintos gobiernos han empleado para intentar frenar la propagación del nuevo coronavirus. La postergación de torneos nacionales e internacionales es otra de ellas.

El fútbol, a nivel mundial, se ha detenido en su mayoría, pero no en su totalidad. De casi 200 ligas, apenas cerca de 20 se siguen llevando a cabo, y casi todas a puertas cerradas.

Por ejemplo, la Premier League de Baréin continúa. Y si bien el inicio de la fecha 12 está programada para el sábado, hoy hubo fútbol en el país asiático, y no cualquiera, sino un clásico que, además, nos dejó un golazo.

Al Muharraq y Al Riffa se midieron este martes 17 de marzo en un partido pendiente de la fecha 1. Aunque el encuentro en el Madinat 'Isa Stadium terminó 1-1, el segundo gol, de los locales, anotado por Abdulla Abdo Omar Yasser con un zurdazo desde fuera del área, es perfecto para ver una y otra vez.

En redes, los usuarios que pudieron verlo no dudaron en destacarlo. "Hubo un golazo hoy en el clásico entre Muharraq y Al-Riffa en Bahréin! Atesórenlo porque no va a haber muchos así por unos meses", dijo Nahuel Lanzón, miembro de Enganche, especialista en fútbol no convencional.

Golazo en clásico de Baréin. | Fuente: @MuharraqClub