Fabio Cannavaro está en China. | Fuente: Instagram

El exjugador italiano Fabio Cannavaro, ex del Real Madrid y actual entrenador del Guangzhou chino, donó este miércoles 30.000 mascarillas a un hospital napolitano para ayudar en la lucha contra el coronavirus.



"No me gusta hablar de estas cosas. Es correcto que la gente como yo sea la primera en ayudar. Era algo que me afectaba mucho y es una manera para mostrar mi cercanía a mi gente. No me gusta hablar públicamente de esto. Espero que sean útiles", afirmó Cannavaro, en declaraciones difundidas este miércoles por los medios italianos.



Cannavaro, de 46 años, está respetando quince días de cuarentena en China, después de haber estado veinte días en Dubai ,y completará este período el próximo viernes.



"Este viernes completaré las dos semanas de cuarentena y podré salir. Me sometí otra vez al control y salió negativo. Será una buena sensación salir a pasear, ver los bares abiertos", aseguró el exdefensa, campeón del mundo con Italia en 2006 y Balón de Oro ese año.



"Me gustaría que este optimismo llegara a Italia, para que entendamos que si nos quedamos en casa, luego saldrá la luz", concluyó.



(Con información de EFE)