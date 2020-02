Heung-Min Son tiene 16 goles anotados en la presente temporada con el Tottenham. | Fuente: AFP

Las cosas no han andado bien para Heung-Min Son durante las últimas semanas. Poco después de que sufrirera la fractura de su brazo derecho, el delantero del Tottenham Hotspur será puesto a cuarentena por catorce días por el club inglés a raíz de su reciente viaje a su natal Corea del Sur, uno de los países más afectados por el coronavirus en el mundo.

Heung-Min Son partió al país asiático el 16 de febrero, luego de que el Tottenham Hotspur le diera permiso para hacerlo mientras completaba su proceso de recuperación. Una vez que retorne a Inglaterra, el atacante de 27 años será puesto en cuarentena y se perderá la contienda de vuelta contra el Red Bull Leipzig por los octavos de Champions League.

"Creo que las recomendaciones vienen de las autoridades del gobierno, no haré ningún comentario porque no soy especialista. Yo solo recibo el aviso legal y seguiremos todas las sugerenias que se den. Por eso, una vez que Heung-Min Son regrese de Seoul, se harán todos los protocolos y no lo tendremos acá", dijo José Mourinho en conferencia de prensa.

En la presente temporada con el Tottenham Hotspur, Heung-Min Son lleva 16 goles convertidos en 32 partidos disputados. Sin embargo, pese a esos números, no es el máximo anotador del equipo en la campaña: lo es Harry Kane con 17.