Rugani y Matuidi. | Fuente: Juventus

El italiano Daniele Rugani y el francés Blaise Matuidi, jugadores del Juventus de Turín, ya se han recuperado tras dar positivo en marzo por coronavirus, informó el club turinés en un comunicado oficial.



"Daniele Rugani y Blaise Matuidi se han sometido al pertinente doble control para el Covid-19. Los exámenes han dado resultado negativo. Los jugadores están recuperados y ya no deben respetar el aislamiento domiciliario", reza el comunicado publicado por el Juventus.



Rugani y Matuidi dieron positivo por coronavirus el 16 y el 17 de marzo, respectivamente, y eran dos de los tres jugadores del Juventus contagiados por esta enfermedad, junto al argentino Paulo Dybala, que todavía padece el virus.



El delantero argentino reconoció recientemente que tuvo síntomas fuertes en los primeros días de la enfermedad, pero ya se encuentra bien y se someterá en los próximos días al pertinente control para confirmar su recuperación.

"Estoy bien, quiero tranquilizar a todos, nunca he tenido graves síntomas y me considero afortunado. Al comienzo fue un golpe duro porque he sido el primero en el fútbol en quedar contagiado", fue el mensaje de Rugani sobre el coronavirus.