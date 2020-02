Juventus e Inter de Milán son dos de los principales candidatos a ganar el título de la Serie A. | Fuente: AFP

El coronavirus sigue generando problemas en Italia, especialmente en la Serie A. Ante los recientes casos que se han dado en el país de este reconocido virus, la organización de la liga tomó la decisión de suspender los cinco partidos que se iban a realizar sin público este fin de semana (incluyendo el tan ansiado Juventus vs. Inter de Milán).

Además, la Serie A dio a conocer que todos estos compromisos serán programados para el miércoles 13 de mayo. Aparte del Juventus vs. Inter de Milán, los otros cotejos afectados por el coronavirus son el Milan vs. Genoa, Parma vs. SPAL, Sassuolo vs. Brescia y Udinese vs. Fiorentina.

Más allá de ser visto muchos como el clásico italiano, la contienda entre Inter de Milán y Juventus será sumamente importante para definir al campeón de la Serie A. La 'Vecchia Signora' se encuentra actualmente en el segundo puesto con 60 puntos, mientras que los dirigidos por Antonio Conte en el tercero con 54. No obstante, de obtener un triunfo, el elenco de Cristiano Ronaldo llegaría a los 63 y volvería al primer lugar.