Kyle Walker. | Fuente: Instagram

Escándalo en la Premier League. El defensa de Manchester City, Kyle Walker, se saltó la cuarentena a causa del coronavirus para realizar una fiesta con prostitutas, señaló The Sun.

El medio inglés recopiló declaraciones de las dos mujeres que fueron al departamento de Walker, que un día después pidió conciencia a sus seguidores para que cumplan con todas las medidas sanitarias impuestas en Gran Bretaña.

“Trabajo con una agencia en Manchester. Recibí un mensaje de mi jefe que decía que un cliente de alto perfil estaba buscando a alguien con clase. Tomé un taxi desde Manchester a la dirección y un conductor me recogió afuera y me llevó a las puertas de su departamento. Entonces su amigo salió y me conoció. También había otra chica en el auto”, reveló la trabajadora sexual Louisa McNamara a dicho medio.

Según la prensa inglesa, Manchester City no se quedará atrás y tomará fuertes medidas contra Walker por romper el aislamiento social en medio del COVID-19.

No es el primera escándalo que protagoniza el jugador. A principios de años el defensa de la Selección de Inglaterra se separó definitivamente a principios de año de su novia Annie Kilner después de revelarse que dejó embarazada a la modelo Lauryn Goodman.