Mario Kempses: "Tengo seis bypass, si me pica un bichito de estos, allá nos vamos". | Fuente: Clarín

La propagación del coronavirus ha puesto en zozobra a todo el mundo y, sobre todo, a quienes arrastran problemas de salud. Entre ellos se encuentra el ex jugador y entrenador argentino Mario Kempes. El 'Matador' habló del temor que le causa el virus y de la situación que se vive en Argentina.

"Me parece fatal la cantidad de gente que sale en Argentina, me asombra. No son todos pero muchísima gente cree que es broma y no lo es", afirmó quien fuera campeón mundial con Argentina en el 78.

Actualmente, el 'Matador' se encuentra en Estados Unidos y comentó las diferencias de una realidad con otra: "En Argentina ahora viene el invierno y va a ser peor todavía. A aquellos que no tienen dos dedos de frente, recapaciten", agregó el argentino en diálogo con Planeta 947.

Asimismo, respecto a su salud, argumentó que un posible contagio le causa un gran temor: "Yo tengo 65 años y tengo seis bypass, si me contagia un bichito de estos, pues allá nos vamos", indicó en referencia al Covid19.

Como se conoce, Estados Unidos no ha decretado cuarentena; sin embargo, se restringieron las reuniones con muchas personas y se cerraron algunos comercios. Al respecto, Kempes sostuvo: "Tampoco hay que invitar a comer a la gente un asado en casa. Cada uno debe hacer lo que crea conveniente para su bienestar y el de su familia".