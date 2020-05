Kanté no quiere entrenar por miedo al coronavirus: capitán del Liverpool le envía contundente mensaje | Fuente: Twitter

Recientemente el volante francés del Chelsea, N’Golo Kanté, manifestó su negativa a volver a entrenarse por miedo a contraer el coronavirus. Esto ha generado diversas posturas en el fútbol inglés y una de ellas es la de Jordan Henderson, capitán del Liverpool, quien en una entrevista respaldó completamente la decisión de su colega.

"Si no se sienten cómodos o seguros, no deberían sentirse forzados o presionados a a volver al trabajo. Respeto plenamente su opinión y su decisión de hacer eso. Creo que todos están en una situación diferente con su familia y en sus casas. En última instancia, si no se sienten cómodos o seguros, no deberían sentirse forzados o presionados a a volver al trabajo", dijo a Sky Sports el volante galés de 29 años.

Para zanjar el tema y evitar controversisas Jordan Henderson señaló lo siguiente: "Solo puedo hablar por nosotros (Liverpool), pero respeto totalmente a las personas en situaciones diferentes que no se sienten cómodas. Si alguno de mis compañeros de equipo se sintiera así, lo apoyaría completamente y le respaldaría hasta que sintieran que es correcto regresar", finalizó.