El torneo colombiano se va reiniciar a fines de abril | Fuente: EFE

El aislamiento social en Colombia termina el próximo 27 de abril, y muchos estaba ilusionados con volver a los estadios para acompañar al equipo de sus amores, pero el presidente Iván Luque los parò en seco y les advirtiò que no se hagan ilusiones porque el fútbol no volverá cuando termine la cuarentena por el nuevo coronavirus. Además, le adelantó que habrá más restricciones para los eventos deportivos y culturales.

“Después del 27 no vamos a ir al estadio. No habrá fútbol. Esta pandemia podría durar entre seis meses y un año… No habrá reuniones de 50 personas o 20 personas, porque eso hace el virus crezca”, afirmó el presidente de República de Colombia a Noticias Caracol.

La Liga Dimayor se suspendió en la octava jornada antes del 15 de marzo. El líder es el Atletico Nacional con 15 puntos. Le sigue Deportivo Pasto con 14 y en la tercera casilla se encuentra Independientede Santa Fe con 13.

Alternativas

Las autoridades deportivas de Colombia están viendo algunas alternativas para la continuidad del campeonato cuando se mejore el panorama sanitario. La idea es que impacto económico no lleve a la quiebra a los clubes, por eso se baraja la posibilidad que los partidos se jueguen sin público y con acceso restringido de prensa. Estos encuentros se jugarìan en cidudad donde el coronavirus estè controlado, los jugadores tendrían que estar en concentración absoluta. PEro todo esto deberá tener la autorización de las autoridades gubernamentales.





El caso peruano

En el Perú el caso es similar. El presidente del Consejo de Ministros, sostuvo que todas las actividades públicas y privadas no podrán realizarse, debido a que será necesario continuar con el distanciamiento. Entre los sectores que mencionó están las actividades artísticas y deportivas.

Para empezar todas las actividades de índole social van a quedar postergadas de manera indefinida, todo tipo de aglomeraciones, tampoco puedo cuantificar, pero van a haber actividades públicas, artísticas, deportivas, o sea eso en realidad va a tener que quedar postergado”, sostuvo al medio digital UCI.