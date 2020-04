Eden Hazard. | Fuente: AFP

El delantero belga Eden Hazard, al igual que sus compañeros en el Real Madrid, se mantienen en su hogares cumpliendo la cuarentena producto a la pandemia de coronavirus.



El 'Duque' señala que en caso sea contagiado del COVID-19, se curaría debido que es una persona fuerte. "No tengo miedo del coronavirus, tengo más de que lo pueda transmitir. Yo me curaría, hay gente más débil que es peor para ellos. Pero bueno no me da miedo aunque sé que es complicado que te pase cuando estás en casa", señaló la estrella de la Selección de Bélgica.



Hazard confesó como pasa la cuarentena en familia. “Tenemos jardín y jugamos bastante. Hay gente que lo está pasando mucho peor. Los niños siguen el colegio online y no nos podemos quejar”, indicó en entrevista al medio belga RTBF.

“A mis hijos no les puedo enseñar mucho porque como quien dice voy con una pierna y media, pero intento que mejoren su técnica”, agregó.



Hazard, de 29 años, llegó como el fichaje estrella de Real Madrid, pero no tuvo un buen inicio. A ello se sumó las dos lesiones que sufrió en noviembre del 2019 y en febrero pasado del tobillo derecho.