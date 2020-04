Samuel Eto'o exjugador de Barcelona y Real Madrid. | Fuente: Instagram

Las leyendas del fútbol africano Samuel Eto'o y Didier Drogba han criticado a dos médicos franceses que esta semana propusieron la idea que se pruebe en África una vacuna contra la cuarentena, que está causando estragos en el mundo.



En su cuenta de la red social Twitter, Eto'o, exjugador de equipos como el FC Barcelona, el Real Madrid o el Inter de Milán, tildó a los doctores de "asesinos".



El mítico exdelantero camerunés fue aún más lejos en su cuenta de Instagram y llamó a los médicos "hijos de P..." y "mierda".



Por su parte, el legendario ariete marfileño Drogba, que alcanzó el estrellato en el Chelsea, subrayó en Twitter que "es inconcebible" tener que escuchar todavía declaraciones de ese tipo.



"África no es un laboratorio de pruebas. Me gustaría denunciar vivamente esas palabras denigrantes, falsas y, sobre todo, profundamente racistas", aseveró el exfutbolista de Costa de Marfil.



Eto'o, Drogba y Ba se refirieron a los comentarios que este miércoles hicieron en la televisión francesa LCI los doctores Jean-Paul Mira, del Hospital Cochin de París, y Camille Locht, del Instituto nacional Francés de sanidad e Investigación Médica (Inserm).



"Si puedo ser provocativo, ¿no deberíamos estar haciendo este estudio en África, donde no hay máscaras, ni tratamientos, ni reanimación? Un poco como se hace en otros lugares para algunos estudios sobre el sida. En las prostitutas, intentamos cosas porque sabemos que están muy expuestas y que no se protegen a sí mismas ", planteó Mira.