Sporting de Lisboa. | Fuente: Sporting de Lisboa

El Sporting de Lisboa decidió reducir en un 40% el salario de toda la plantilla del primer equipo, incluido el del cuerpo técnico.



Según confirmaron a EFE fuentes del club, los jugadores verán reducido su salario durante los tres primeros meses, a la espera de que se retome la Liga de Portugal, suspendida por la pandemia da Covid-19.



El Benfica también tiene previsto reducir el salario de los jugadores, aunque, de momento, no han concluido las negociaciones entre la plantilla y la directiva, mientras que el Oporto no ha avanzando nada con esta cuestión, aunque se prevé que también haya reducciones.



El Sindicato de Jugadores Profesionales de Fútbol (SJPF) ha insistido durante los últimos días en que los clubes no deben aplicar Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), sino que han de llegar a acuerdos con sus jugadores para rebajar los salarios entre un 20 y un 50%, recuperables una vez que comience el campeonato.



El Braga ha acordado reducir el salario de sus jugadores un 50%, mientras que la plantilla del Marítimo contempla una rebaja del 30 % para los próximos meses.



De momento, el único que ha aplicar un ERTE en la primera división lusa ha sido el conjunto del Belenenses.

(Con información de EFE)