El encuentro ha sido cancelado por la alerta del Coronavirus. | Fuente: EFE

El duelo de este domingo entre el Torino y el Parma fue aplazado, tal y como ocurrió con el Inter de Milan vs. Sampdoria, el Atalanta vs. Sassuolo y el Hellas Verona vs. Cagliari, a causa de la alerta por el coronavirus, que provocó dos muertos y más de 100 contagiados en las últimas horas en el norte de Italia.

"El Parma Calcio comunica que el partido Torino-Parma, inicialmente previsto para hoy, domingo 23 de febrero a las 15.00 locales (9:00 a.m. en Perú), ha sido aplazado hasta una fecha por determinar", se lee en el comunicado oficial publicado por el conjunto norteño.

El duelo del estadio Olímpico Grande Torino, en la región Piamonte, se sumó a todos los eventos deportivos previstos en las regiones Lombardía y Véneto, zonas afectadas por el coronavirus. Hasta este momento se han confirmado 89 casos de personas afectadas por esta enfermedad en Lombardía y 25 en Véneto, además de otros dos en Venecia.

Dos personas han fallecido a causa del coronavirus el viernes y el sábado. Se trata de un hombre de 78 años y de una mujer de 77 años, que falleció el pasado 20 de febrero en su casa por complicaciones respiratorias.

La Federación de Fútbol Italiana (FIGC) informó este domingo en un comunicado oficial de que el Consejo de los Ministros decidió aplazar todos los eventos futbolísticos en las regiones Lombardía y Véneto. "El presidente Gabriele Gravina, además, ha convocado para este lunes a las 10.00 locales (9.00 GMT), en la sede de la FIGC, una reunión con los médicos de la Federación para analizar la situación y dar indicaciones específicas sobre la actividad de los equipos nacionales", agrega.

De momento, los únicos partidos previstos para este domingo en la Serie A son Génova vs. Lazio y el Roma vs. Lecce, previsto a las 18:00 horas locales (12:00 p.m. en Perú). EFE