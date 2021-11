Coutinho | Fuente: EFE

El centrocampista brasileño Philippe Coutinho afirmó este lunes que está "seguro" de que su nuevo técnico en el Barcelona, Xavi Hernández, hará un "gran trabajo" en el equipo español.



"Sé que es un gran tipo. Seguro que hará un gran trabajo en el Barcelona", señaló Coutinho en una rueda de prensa en Sao Paulo, donde está concentrado con la Canarinha para los partidos contra Colombia y Argentina, por las eliminatorias para el Mundial de Qatar de 2022.



Recordó que Xavi, presentado este lunes como nuevo entrenador del Barcelona, fue un "grandísimo jugador" y subrayó que es un "gran ídolo del fútbol que está de vuelta a su casa".



"Espero que pueda tener mucho éxito con el grupo que tenemos", añadió el futbolista brasileño de 29 años, quien no termina de encontrar continuidad en el once del conjunto catalán después de un largo periodo lesionado por problemas en la rodilla.



Preguntado sobre la propuesta que su nuevo entrenador en el Barça rechazó para integrarse a la comisión técnica de la selección brasileña, afirmó que desconocía el asunto y que para él es una "sorpresa".



Aunque no le extrañó demasiado porque, en su opinión, Xavi "desempeñó un gran trabajo en Catar" durante su etapa como entrenador del Al Sadd.

🗣 Xavi: "Todos somos hijos de Johan Cruyff" pic.twitter.com/UIMWSC5HJ8 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 8, 2021

Philippe Coutinho sobre las críticas en Barcelona

El centrocampista brasileño se mostró sorprendido con algunas críticas que ha recibido en la prensa española y aseguró que a lo largo de su carrera "nunca" le ha faltado "profesionalidad".



"En mi carrera nunca faltó profesionalidad", sentenció Coutinho en una rueda de prensa en Sao Paulo

Philippe Coutinho fue objeto de críticas el pasado fin de semana por su presunta actitud "perezosa", según el diario Sport, durante el empate 3-3 que firmó su equipo en casa del Celta de Vigo, después de ir ganando 0-3 al descanso, en un partido de la Liga española.



"Pueden buscar en cualquier lugar por el que pasé. Siempre respeté a todos, a los compañeros, al personal (técnico), a todas las personas con las que trabajé", explicó.



"Confieso que me quedé un poco sorprendido cuando vi eso, pero todo bien, respeto la opinión de todos los periodistas", apuntilló.



En la secuencia, Coutinho quiso centrar la atención de su comparecencia en lo que supone para él regresar a una convocatoria con Brasil, con la que no juega desde octubre del año pasado.



"Estoy muy feliz, tenia muchas ganas de estar aquí de vuelta", manifestó.



(Con información de EFE)

